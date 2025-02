GSb vreest ‘verkapte bezuinigingen’ bij Letterenfaculteit RUG door hervormingen

Foto: Google Streetview

De Groninger Studentenbond (GSb) verzet zich fel tegen de geplande hervormingen bij de faculteit Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens de vakbond gaan de plannen, waarbij het aantal vakken met dertig procent wordt ingekort, ten koste van de onderwijskwaliteit en zijn ze een dekmantel voor verkapte bezuinigingen.

De faculteit wil zo’n 400 vakken laten verdwijnen, stelt de GSb. In plaats daarvan komen grotere, interdisciplinaire vakken en verdwijnen keuzevakken voor kleinere studies.

De GSb noemt de hervormingen slecht doordacht en schadelijk voor het studentenwelzijn. Als reactie doet de GSb dit jaar mee aan de verkiezingen van de faculteitsraad Letteren. Eerder nam de vakbond al deel aan verkiezingen bij de faculteiten Rechten en Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

Ook bij de Hanzehogeschool werden recent grote hervormingen aangekondigd, die de organisatiestructuur centraliseren. De Groninger Studentenbond vreest dat de bezuinigingen op hoger onderwijs op deze manier verkapt worden doorgevoerd. De studentenfractie in de faculteitsraad sprak eerder al haar zorgen uit over de kwestie, maar volgens de GSb zorgde dat niet voor beweging bij de personeelsfractie en het faculteitsbestuur.

Daarom gaat de GSb nu zelf meedoen aan de verkiezingen van de faculteitsraad van letteren, vertelt GSb-voorzitter Jitske Wielers: “De faculteitsraad is vastgelopen. Het is nu aan de vakbond om het stokje over te nemen.”