Grote nieuwe wandschildering in UMCG officieel onthuld

Foto via UMCG

Kunstenaar Anuli Croon was net voor de kerstdagen klaar met zijn tien meter brede en drie meter hoge wandschildering in Blauwe Patio in het UMCG. Vrijdagmiddag werd het nieuwe kunstwerk officieel onthuld.

UMCG-bestuursvoorzitter Ate van der Zee onthulde het nieuwe kunstwerk, wat een plek heeft aan een wand van Blauwe Patio in het UMCG. Croon heeft vorig jaar november en december aan de muurschildering gewerkt.

Gelijktijdig met de onthulling van deze wandschildering is in het UMCG ook een tijdelijke expositie met schilderijen van Anuli Crone uit de serie Tronie en Stad te zien. Deze werken hangen nog tot 18 mei aan de Poortweg en bij de Fontein in het ziekenhuis.