Groningse Sanne ten Wolde wint Remco Ekkers Poëzieprijs

Sanne ten Wolde (midden) met juryleden Jane Leusink (rechts) en Pauline Durlacher (foto: Inéz Kortmann)

Sanne ten Wolde heeft met haar gedicht ‘Douane’ de Remco Ekkers Poëzieprijs van de Schrijversvakschool gewonnen. De Groningse filosoof kreeg 1 februari de oorkonde en een lesblok van de Schrijversvakschool uitgereikt in het Praedinius Gymnasium.

De jaarlijkse poëziewedstrijd is een initiatief van de Groningse Schrijversvakschool in samenwerking met Boekhandel Godert Walter. De wedstrijd is opgedragen aan Remco Ekkers, de in 2021 overleden schrijver, dichter, criticus en docent aan de school.

Tijdens de uitreiking droegen vijfentwintig dichters hun werk voor. De tweede prijs ging naar Sjoukje Kamphorst en Sietske Vervaat won de de derde prijs.