Groningse artsen en wetenschappers: ‘Trump’s beleid bedreigt ook Nederlandse gezondheidszorg’

Meer dan 300 wetenschappers en zorgverleners, onder wie artsen en onderzoekers van het UMCG in Groningen, waarschuwen voor de gevolgen van het beleid van Donald Trump.

In een opiniestuk in de Volkskrant stellen zij dat zijn regering “een spoor van vernieling door de Amerikaanse wetenschap trekt met haar oorlog tegen ‘woke’.

Volgens de ondertekenaars wordt in de VS onderzoek naar sekse en gender actief tegengewerkt. Studies worden stopgezet, financiering verdwijnt en bepaalde woorden, zoals ‘vrouw’ en ‘gender’, mogen niet meer gebruikt worden. “Dit heeft directe impact op de gezondheid van iedereen, vooral vrouwen en minderheden”, stellen de briefschrijvers.

Volgens hen lijdt de patiëntenzorg onder deze censuur. Informatie over anticonceptie en zwangerschapszorg werd verwijderd of aangepast. “Welke kennis ontbreekt, is onduidelijk. Dit schaadt het vertrouwen in medische bronnen.”

De impact is volgens de briefschrijvers wereldwijd merkbaar, ook in Nederland: “De situatie in de VS laat zien hoe kwetsbaar vooruitgang is. Zonder krachtig tegengeluid kunnen ook hier verbeteringen in sekse- en gendersensitieve zorg verloren gaan. Internationale experts voeren gezamenlijk onderzoek uit, beoordelen dit, en ontwikkelen medische richtlijnen. Wanneer Amerikaanse onderzoekers niet meer mogen of kunnen werken, of wanneer Nederlandse onderzoekers enkel toegang houden tot gefilterde Amerikaanse wetenschappelijke databanken, wordt inclusief gezondheidsonderzoek ernstig belemmerd.”

“