Groninger Museum toont kunst over queer-identiteit

Foto's via Groninger Museum

Vanaf 25 februari 2025 presenteert het Groninger Museum Schoonheid en Verzet, een tentoonstelling waarin queerness centraal staat. Met kunst van makers als Andy Warhol en Inez van Lamsweerde wil het museum laten zien hoe kunst kan breken met traditionele ideeën over gender, seksualiteit en identiteit.

De expositie maakt deel uit van de Queer Geschiedenismaand 2025. Het museum werkte samen met The Pink Cube, een organisatie uit Groningen die queer kunstgeschiedenis onderzoekt.

Tijdens de Queer Geschiedenismaand organiseert het museum extra activiteiten. Op 8 en 22 maart zijn er speciale Queer Tours langs kunstwerken uit de vaste collectie. Op 22 maart is er een workshop van The Pink Cube, waarin bezoekers bijdragen aan een participatief kunstproject over de lange wachttijden in de transgenderzorg.