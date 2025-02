Groninger Museum krijgt ruim 1,2 miljoen voor extra publieksprogramma

Foto: Jan Buwalda / Groninger Museum

Het Groninger Museum ontvangt de komende vier jaar in totaal ruim 1,2 miljoen euro van het Rijk om een extra publieksprogramma op te zetten.

Het museum was door de provincie Groningen voorgedragen. De Raad voor Cultuur en de minister oordelen positief over de extra plannen voor een maatschappelijk betrokken publieksprogramma in de komende vier jaar. Het museum wil in deze periode de museumshuttle uitbreiden, een minimuseum voor kinderen ontwikkelen, en een educatie- en participatieproject opzetten voor jongeren. Het museum is blij met het positieve advies.

Dankzij het programma worden de drempels van het museum verlaagd, voor eenzame Groningers, hun mantelzorgers en andere betrokkenen, jongeren en kinderen uit de hele provincie. Met de museumshuttle kunnen mensen de stad en provincie laar ontmoeten en samen maar het museum gaan.

Dan is er nog de Groninger Museum Tour; een succesvol project om kinderen te bereiken. De tour, die langs scholen en festivals gaat in de provincie, krijgt in de toekomst een vervolg met interactieve e-learning toepassingen. Tot slot wil het museum investeren in de participatie van jongeren tussen de 16 en 25 jaar. Met al deze projecten draagt het museum bij aan verbinding, ontmoeting en sociale cohesie.