Groninger clubs in 2H spelen allemaal gelijk, ruime zege SC Stadspark

Foto Andor Heij

Het was in de tweede klasse H zondag een eenzijdig beeld. Alle Groninger clubs speelden met 1-1 gelijk. In 3O was er een ruime winst voor SC Stadspark.

Koploper GRC Groningen verspeelde bij Annen twee punten. Jur Wardenier scoorde voor GRC. De voorsprong van GRC op VKW is geslonken naar drie punten. GRC heeft 32 punten uit 13 wedstrijden.

Volgende week ontvangt GRC stadgenoot GVAV, dat dus ook met 1-1 gelijkspeelde. GVAV kwam vroeg in de wedstrijd voor tegen Gorredijk door Jorn van Aalsum. In de slotfase maakten de Friezen gelijk, waardoor GVAV niet uit liep op een directe concurrent onderin. GVAV is negende met 14 uit 13.

Forward liet het bij hekkensluiter Jubbega liggen. Jubbega had nog maar één punt en leek zelfs even op weg naar de eerste zege. Rufus Orie voorkwam dat met de 1-1 een kwartier voor tijd. Forward is zesde met 20 uit 13.

Derde klasse en lager

SC Stadspark boekte in 3O een 4-1 zege op MOVV. Cedwin Tel scoorde twee keer. Stadspark steeg naar de vierde plaats met 19 uit 12.

Groninger Boys ging op West End met 5-2 onderuit tegen Noordster. Groninger Boys bleef daardoor laatste met 7 uit 12.

In 4B speelde Engelbert thuis met 3-3 gelijk tegen Buinen, dat de wedstrijd na twee rode kaarten met negen man beëindigde. Engelbert is zesde met 20 uit 13.

Groen Geel (zondag) verloor thuis met 3-1 van Nieuw Buinen. Groen Geel blijft met 4 punten voorlaatste.