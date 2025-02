Groningen City Club zet streep door 050&Mode

Na negen jaar zet de Groningen Groningen City Club (GCC) een streep door het evenement 050&Mode, ooit begonnen als de Nacht van de Mode. Volgens de GCC is het geld beter besteed aan andere evenementen.

050&Mode begon in 2015 als de ‘Nacht van de Mode’, waar destijds 130 winkels aan meededen. Vorig jaar was dat aantal al teruggelopen naar 32 winkels. Met het einde van 050&Mode komt ook een einde aan de verkiezing van de ‘Best Geklede Groninger’.

Volgens de GCC is er dit jaar voor gekozen om dit budget op een andere manier in te zetten. “De focus ligt dit jaar op meer duurzame attentiewaarde voor hele straten”, schrijft de GCC. De organisatie wil het geld onder meer gaan gebruiken voor ‘citydressing’, het aankleden van straten. Denk aan de parapluutjes en linten die, onder meer rond evenementen als Roze Zaterdag en de Stones-tentoonstelling in het Groninger Museum.

“Omdat dit langer impact heeft en het straatbeeld ook voor langere tijd verandert, hebben we ervoor gekozen om de investering die we anders in 050&Mode stoppen nu naar citydressing van de binnenstad te laten gaan”, besluit de GCC. “Zo kunnen we meer straten bedienen en langer en voor meer ondernemers impact te kunnen maken.”