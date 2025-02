Groep aanwonenden is barbecueën in Noorderplantsoen nu echt zat: ‘Voer verbod in voor zomerseizoen’

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Vorig jaar probeerde de Partij voor het Noorden (met bijval van een paar andere gemeenteraadsfracties) het er al eens door te krijgen: een verbod op barbecueën in het Noorderplantsoen. Vorig voorjaar haalde dat voorstel het niet. Maar een groep aanwonenden, die veel last heeft van de rook en stank, laat het er niet bij zitten: nog voor het komende lente- en zomerseizoen moet er wel zo’n verbod gaan gelden in het park.

“Het gezondheidsbelang van omwonenden en het natuurbeschermingsbelang van het Noorderplantsoen is vorig jaar ondergeschikt gemaakt aan het verblijfsbelang van barbecueënde bezoekers”, aldus Gerard van de Pol, namens de ‘Werkgroep Aanwonenden Noorderplantsoen’. “Dat een totaalverbod moeilijker te handhaven zou zijn dan het handhaven van barbecueën op de aangewezen barbecueregels in het plantsoen is discutabel.”

Volgens de werkgroep verzaakt de gemeente Groningen, zonder barbecueverbod in het Noorderplantsoen, haar algemene zorgplicht (uit de Omgevingswet) in acht te nemen. Er moeten maatregelen komen die voorkomen dat bewoners worden blootgesteld aan schadelijke rookgassen, stelt de werkgroep: “Andere gemeenten blijken zich meer bewust te zijn van hun zorgplicht voor de gezondheid van hun inwoners door fossiel barbecueën nabij woongebieden te verbieden.”

Ook vindt de werkgroep dat een gemeente zonder stookverbod in het park niet past bij het ‘Schone Lucht Akkoord’, wat vorig jaar werd ondertekend. Het moet daarom voor het komende voorjaar- en zomerseizoen afgesloten zijn met de barbecues in het Noorderplantsoen, besluit Van de Pol: “Zo kan worden voorkomen dat aanwonenden op warme, zomerse dagen hun huizen niet meer vrijelijk kunnen ventileren en ze geen controle meer hebben over de kwaliteit van hun eigen woon- en leefomgeving.”