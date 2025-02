GroenLinks: ‘Sneller werk maken van nieuwe woonplekken op het water’

Foto: GoogleMaps

Er moeten meer ligplaatsen voor woonboten komen in Groningen, vindt de gemeenteraadsfractie van GroenLinks. Volgens GroenLinks is er al jaren een grote vraag naar ligplaatsen, maar blijft het aanbod achter.

Op dit moment wachten 152 mensen op een ligplaats in Groningen en elk jaar groeit dit aantal verder, stelt de raadsfractie. Omdat de doorstroming laag is, kunnen wachtenden soms tientallen jaren moeten wachten op een plek. Momenteel komen er bijna geen ligplaatsen vrij, omdat deze meestal met schip en al worden doorverkocht. Dit maakt het voor starters moeilijk om een plek te bemachtigen.

GroenLinks vindt dat de gemeente sneller moet handelen om nieuwe woonplekken op het water mogelijk te maken. In 2018 besloot de gemeenteraad om het aantal ligplaatsen uit te breiden naar 550, maar sindsdien is Groningen flink gegroeid. GroenLinks wil dat de gemeente onderzoekt of dit aantal nog steeds voldoende is. De partij wil ook dat er een nieuw woonwensenonderzoek komt. De wetgeving rondom wonen op het water is de afgelopen jaren veranderd en GroenLinks wil dat de gemeente onderzoekt welke soorten ligplaatsen het beste aansluiten bij de behoeften van de inwoners.

In sommige stadswijken, zoals Stadshavens, Meerstad en Suikerzijde, zijn al plannen voor nieuwe ligplaatsen. GroenLinks wil dat de gemeente meer locaties onderzoekt, vooral plekken die eerder afvielen vanwege geluidsbelasting. Door nieuwe isolatietechnieken zijn woonboten tegenwoordig beter bestand tegen geluidsoverlast. Naast vaste ligplaatsen pleit GroenLinks voor tijdelijke ligplaatsen. Sommige locaties liggen tijdelijk leeg in afwachting van gebiedsontwikkeling. GroenLinks stelt voor om deze plekken tijdelijk beschikbaar te stellen voor woonboten, zodat de lange wachtlijst sneller wordt verkort.

De partij wil dat de gemeente vóór de zomer van 2025 met een nieuw streefgetal komt voor het aantal ligplaatsen. Daarnaast wil GroenLinks dat de gemeente onderzoekt hoe nieuwe ligplaatsen gefinancierd kunnen worden en of dit bijvoorbeeld als onderdeel van gebiedsontwikkelingen kan gebeuren. Met deze voorstellen hoopt GroenLinks dat wonen op het water toegankelijk blijft voor meer Groningers, nu en in de toekomst. GroenLinks stelt ook voor om nieuwe uitgiftesystemen te overwegen, zoals erfpacht of huurconstructies. Dit zou de doorstroming kunnen verbeteren en ervoor zorgen dat niet alleen mensen met veel geld een kans krijgen om op het water te wonen.