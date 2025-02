Griepgolf laat ziekenhuizen schuiven met bedden

In ons land is sinds afgelopen week officieel sprake van een griepepidemie. Bij het UMCG en het Martini Ziekenhuis zorgt de epidemie ervoor dat er geschoven moet worden met bedden. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Volgens het RIVM gingen afgelopen week 76 per 100.000 inwoners met griepachtige symptomen naar de huisarts. Een week eerder ging het nog om 58 inwoners. Wanneer twee weken lang meer dan 53 mensen per 100.000 inwoners met griepachtige klachten de huisarts bezoeken, en uit afgenomen monsters het griepvirus blijkt, is er sprake van een griepgolf. Vorige week was er al sprake van drukte in de ziekenhuizen in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal. Nu merken ook het UMCG en het Martini Ziekenhuis de gevolgen van de griepgolf. Volgens een woordvoerder van het UMCG worden er veel patiënten met griep opgenomen. Wel gaat het om personen die vaak ook een andere aandoening hebben aan bijvoorbeeld hart of longen.

Dit betekent een logistieke uitdaging, waarbij patiënten met influenza A bij elkaar op een kamer worden geplaatst, maar gescheiden worden van patiënten met influenza B. Het Martini Ziekenhuis hanteert een vergelijkbare tactiek. Daar worden grieppatiënten op vierpersoonskamers geplaatst, zodat de eenpersoonskamers beschikbaar zijn voor patiënten zonder griep.