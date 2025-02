Grieken in Groningen tonen solidariteit met landgenoten bij protestactie en herdenking treinongeluk

Foto: Denise Overkleeft

Zo’n 150 Grieken uit Groningen toonden aan einde van vrijdagmiddag op de Grote Markt hun steun aan medestanders hun thuisland. De demonstranten zijn boos op de Griekse regering, waarvan ze vinden dat deze te weinig zou hebben gedaan na het grote treinongeluk van twee jaar geleden. Daarbij kwamen 57 mensen om het leven.

In Groningen verliep de demonstratie rustig. Een aantal actievoerders nam protestborden en spandoeken mee. Met megafoons werden toespraken gehouden en leuzen gescandeerd.

Daarop was meermaals de tekst ‘I have no oxygen’ te lezen, een laatste telefonische noodkreet van één van de inzittenden richting de hulpdiensten. Het is een referentie naar het feit dat veel mensen zijn gestikt tijdens de brand, doordat de hulpdiensten traag reageerden. Zo’n dertig mensen overleefden de crash, maar stikten door chemicaliën die de trein vervoerde zonder de benodigde papieren.

De demonstratie stond in het teken van solidariteit aan de families van de slachtoffers. Tegelijk vroegen de demonstranten, waaronder veel studenten, aandacht voor de aanhoudende onduidelijkheid rond het ongeluk. Volgens actievoerders wordt belangrijke informatie achtergehouden en zijn er aanwijzingen dat meer mensen zijn omgekomen door brandbare illegale stoffen die bij de explosie vrijkwamen.

Bij de treinbotsing bij Larissa, die plaatsvond op 28 februari 2023, kwam een intercitytrein frontaal in botsing met een goederentrein die op hetzelfde stuk spoor in tegengestelde richting reed. Met 57 doden, meer dan 85 gewonden en ongeveer 50 tot 60 lichamen die vermist of niet geïdentificeerd zijn, was de ramp de dodelijkste in de geschiedenis van het Zuid-Europese land.

De Griekse regering verklaarde eerder dat het ongeluk het gevolg was van een ‘tragische menselijke fout’. Maar volgens de actievoerders is die verklaring ongeloofwaardig. Uit een onafhankelijk rapport bleek dat het spoor verouderd was en dat het ongeluk mogelijk werd verergerd door gevaarlijke stoffen. De demonstranten eisen daarom ‘gerechtigheid’ tegen de verantwoordelijke politici en openheid van de overheid.

In Griekenland zelf zijn vrijdag honderdduizenden mensen op verschillende plekken de straat op gegaan uit onvrede met de afhandeling van het treinongeluk. Op verschillende plekken zijn confrontaties uitgebroken tussen betogers en de politie.