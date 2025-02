Gratis online cursus Nederlands van RUG bereikt 300.000 deelnemers

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

De gratis online cursus Introduction to Dutch van het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft sinds 2015 300.000 deelnemers getrokken. Wat begon als een kennismakingscursus voor buitenlandse studenten en medewerkers, groeide volgens de RUG uit tot een internationaal succes.

“Toen we de cursus ontwikkelden, waren we de eerste vreemdetaalcursus op FutureLearn”, vertelt Margriet Hidding, mede-ontwikkelaar van de cursus, op de website van de RUG. FutureLearn is een groot online platform waar mensen certificaten en diploma’s kunnen halen van universiteiten, wat sinds 2012 bestaat. “Dat betekende pionieren, want er waren geen voorbeelden om op terug te vallen.” Volgens Hidding waren de verwachtingen waren destijds laag. “Maar de eerste run trok meteen bijna 35.000 inschrijvingen!”

Deelnemers kwamen uit alle hoeken van de wereld, vervolgt Hidding: “Toekomstige medewerkers van de RUG, mensen met Nederlandse familie of een Nederlandse partner, taalenthousiastelingen en ook veel vluchtelingen die net in Nederland waren aangekomen/ We hebben actief contact gezocht met het COA en Vluchtelingenwerk. Zij verwijzen nu ook mensen naar ons.” Dat levert volgens Hidding soms aangrijpende verhalen op: “Een Syrische vluchteling schreef: ‘Ik zit in de noodopvang en hier is nog geen Nederlandse les, maar via mijn telefoon kan ik nu toch al beginnen.’ Op zulke momenten besef je hoe waardevol dit werk is.”

De enorme piek van de beginjaren is voorbij. Toch blijft de belangstelling groot, besluit Hidding: “Elke keer doen er toch weer een paar duizend mensen mee. We hebben de cursus vernieuwd, maar de basis blijft hetzelfde. Wat goed is, hoef je niet te veranderen.”

De cursus wordt drie keer per jaar aangeboden, in februari, augustus en november. De eerstvolgende start op 24 februari.