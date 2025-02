Gratis jonge bomen halen op 1 en 2 maart

Op 33 locaties in het land staan in totaal zo’n 200.000 jonge bomen klaar om opgepikt te worden om een nieuw thuis te krijgen. Daaronder ook bij Tuinindestad aan de Tarralaan 5 in Groningen.

Iedereen die plek heeft, kan op 1 en 2 maart gratis een ’tweedeKans zaailing’ afhalen. Duizenden vrijwilligers hebben deze jonge bomen in de afgelopen wintermaanden gered van plekken waar ze geen kans hadden op te groeien.

Belangstellenden kunnen zich gratis aanmelden via meerbomen.nu/bomensale. De zaailingen zijn tussen de 50 en 200 cm groot, en worden aangeboden met kale wortel.

Meer Bomen Nu is een landelijke burgerbeweging die zich inzet voor het planten van meer bomen. In elke provincie zijn lokale oogstgroepen actief om kansarme bomen te redden. Deze worden in regionale bomenhubs opgeslagen en weer uitgedeeld. De bomen worden verplant in de winter, omdat ze dan in rust staan.

Elke winter organiseert Meer Bomen Nu 3 grote uitdeeldagen (december, februari en maart), zodat de boompjes op tijd worden herplant. Tijdens de uitdeeldagen van december en februari vonden al een kleine 300.000 bomen een nieuw thuis. Meer Bomen Nu is nu voor het vijfde winterseizoen actief en de teller staat nu op ruim 2,5 miljoen verplante bomen.