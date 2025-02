Gorecht weer koploper, HFC’15 kansrijk in tweede periode

Foto Andor Heij

Gorecht heeft zaterdag de koppositie weer overgenomen in de tweede klasse I. Helpman verloor en in de derde klasse hadden de Groninger clubs een slechte dag.

Gorecht won de uitwedstrijd tegen laagvlieger FC Meppel met 2-0. Voor rust waren de beste kansen voor de Meppelers. Zo schoten de Drenten een keer op de paal. Gorecht was gevaarlijk vanuit de omschakeling.

De ploeg uit Haren kwam na 49 minuten op voorsprong toen Hein van Marrum na een corner raak kopte. Gorecht bleek uiterst effectief. Na een solo van Robin Zuidema werd het na 58 minuten 0-2. FC Meppel raakte in de slotfase nog een keer de paal.

Door het 2-0 verlies van Nieuwleusen bij Grijpskerk is Gorecht weer koploper in 2I met 29 punten uit 14 wedstrijden. Nieuwleusen en Noordscheschut volgen op twee punten.

Helpman verloor thuis met 2-1 van Achilles 1894. De ploeg uit Assen kwam na 25 minuten op voorsprong door Leon Regtop. Helpman had pech toen een inzet van de lijn gehaald werd.

Achilles 1894 was beter, maar Helpman kwam na 61 minuten op 1-1 via Tim Sanders. Helpman werd sterker en kreeg ook kansen. Toch was het Achilles dat met de winst aan de haal ging. Stan Haanstra schoot na 72 minuten een vrije trap raak: 1-2.

Helpman is voorlaatste met 13 uit 14.

Derde klasse

In 3R deelden Be Quick (zat) en Lycurgus de punten. Het werd 1-1. Rindert Ykema scoorde de 0-1. Stan Kristerius maakte de gelijkmaker voor Be Quick. Be Quick is achtste met 19 uit 14. Lycurgus staat twaalfde met 11 uit 14.

De overige clubs verloren. The Knickerbockers ging bij DVC Appingedam met 3-1 onderuit. Mettari van der Graaf scoorde voor TKB, dat naar de vijfde plek zakte met 24 uit 14.

Groen Geel verloor thuis met 4-0 van Aduard 2000 en FC Lewenborg ging met 2-1 onderuit bij Loppersum. Brian de Witt scoorde voor Lewenborg. Groen Geel is zevende met 19 uit 14 en FC Lewenborg is elfde met 18 uit 14.

De wedstrijd tussen Borger en VV Groningen werd afgelast. Dit vanwege de uitvaart van Borger clubman Wouter Eiting. Eiting was de FC Groningen supporter die vorige week voorafgaand aan de wedstrijd tegen Heerenveen onwel werd en later overleed.

Vierde klasse

In 4D deed HFC’15 goede zaken in de tweede periode. De Hoogkerkers wonnen thuis met 2-0 van Stanfries. Twan van der Pluijm en Martijn Bodenstaff scoorden voor HFC. HFC heeft 16 uit 6 in de tweede periode. Met nog drie wedstrijden te gaan is de voorsprong op Niekerk drie punten. In de reguliere stand is HFC zesde.

In 4E won Omlandia met 2-0 van Noordwolde. Mamio won met 3-2 bij ZNC en Haren verloor met 5-3 bij Middelstum. Omlandia is derde, Haren achtste en Mamio elfde.