Gorecht koploper af na gelijkspel, The Knickerbockers pakt de draad weer op

VVG en Be Quick 1887 (zat.) speelden, net als eerder dit seizoen op de Esserberg, gelijk. (Foto Martijn Minnema)

In de Tweede Klasse I liet Gorecht kort voor tijd de winst glippen en verspeelde daarmee de koppositie. Helpman leed opnieuw een nederlaag. In 3R wist The Knickerbockers na twee nederlagen weer te winnen. In de vierde klasse ligt HFC’15 op koers voor een periodetitel en verloor Omlandia een topper.

In 2I is het bijna wekelijks stuivertje wisselen om de koppositie. Gorecht leek bij Bedum de koppositie deze week te gaan behouden, maar zag de thuisclub kort voor tijd nog op 1-1 komen. De 0-1 van Sven Hazewinkel na een uur spelen bleek zo niet genoeg voor de drie punten. Nieuwleusen profiteerde, het versloeg Helpman met 2-0 en pakt daardoor op doelsaldo de koppositie. Helpman staat na de zesde nederlaag op rij gedeeld laatste. De ranglijst in 2I wordt nu aangevoerd door drie clubs met 30 punten, één daarvan is Gorecht.

3R

In de derde klasse won the Knickerbockers thuis met 2-0 van Loppersum, beide treffers vielen na rust. Tobias Stel en Pim Boitelle scoorden. Het middenmoot duel tussen VVG en Be Quick 1887 eindigde in 0-0. Groen Geel zakte naar plek 10 door een 2-0 nederlaag bij koploper FC Zuidlaren en staat nog maar net, op doelsaldo, boven de streep. FC Lewenborg won met 5-2 van hekkensluiter Borger. Een 0-1 achterstand werd in het laatste half uur omgebogen in een 4-1 voorsprong waarna beide clubs kort voor tijd nog een keer scoorden. Armando Kremer scoorde twee keer voor de thuisclub. Lewenborg stijgt van plek 11 naar 7 . Lycurgus verloor thuis met 0-1 van Wildervank en lijkt zich hooguit nog via de nacompetitie veilig te kunnen spelen. Ook directe degradatie is nog een optie, de voorsprong op HS’88 is slecht 3 punten.

Vierde klassers

HFC’15 won met liefst 6-0 bij rode lantaarndrager Westerkwartier. Frank Volkers scoorde twee keer, Rick van Lent drie keer. In de reguliere stand staat HFC’15 zesde, maar in de strijd om de tweede periode is het koploper met 3 punten voorsprong. In 4E verloor Omlandia de topper tegen nummer twee NEC Delfzijl met 1-0. Omlandia blijft daardoor derde. Haren won met 2-1 van ZNC en staat zevende. Mamio gaf in het laatste kwart de winst weg. Poolster scoorde in de laatste twintig minuten twee keer en won met 1-2. Mamio staat net boven de streep.