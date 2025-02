Gloednieuwe bushokjes in straat zonder buslijn: “Ik vind dit heel gênant”

Foto: Google Maps

De fractie van de SP vraagt het college om opheldering over twee gloednieuwe bushokjes die geplaatst zijn in de Esperantostraat in de Oosterpoortwijk. In de straat rijden sinds 2023 geen bussen meer.

“Het grootste gevoel dat ik hier aan over heb gehouden is dat ik het heel gênant vind”, vertelt raadslid Hans de Waard. “Indertijd is in een contract afgesproken dat er in de straat bushokjes moeten komen. De aannemer houdt zich aan dit contract en plaatst het straatmeubilair, terwijl in de tussenliggende jaren de buslijn, die door de straat reed, geschrapt is en ook niet terug zal komen. Het lijkt een soort bezigheidstherapie. Dat werknemers gevraagd worden om het mooi in te richten. Maar dat ze over een aantal weken alles weer moeten afbreken. Het klinkt bizar, maar toch is het wat er hier gebeurt.”

Contract

Combinatie Herepoort is op dit moment druk bezig met het afronden van het project Aanpak Ring Zuid. Bij Herepoort is bekend dat de bus in de Esperantostraat niet terug zal keren. Maar omdat de hokjes ingetekend staan in de opdracht van Aanpak Ring Zuid wordt het op deze manier uitgevoerd, omdat wanneer men hier van afwijkt, Herepoort niet betaald krijgt.

“Als je om tafel was gegaan, had je hier in goed overleg uit kunnen komen”

De Waard: “Ik vind het heel wonderlijk. Iedereen weet dat het zinloos is. Zulke bushokjes kosten ook geld. Terwijl ik zoiets heb, dat als de partijen met elkaar om tafel waren gegaan, je hier in goed overleg had uit kunnen komen. En dat is ook wat ik van het college wil weten. Allereerst wil ik van de wethouder weten of hij deze situatie ook gênant vindt. Daarnaast wil ik weten hoe hier naar gekeken wordt en hoe zulke situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden.”

Vaker?

Want tegelijkertijd roept het de vraag op of zulke situaties zich vaker voordoen. “Ik heb daar geen bewijs voor, maar ik kan me heel goed voorstellen dat het wel het geval is. Je hebt het nu over bushokjes die ontzettend zichtbaar zijn. Maar er zullen vast en zeker ook situaties geweest zijn die niet in de openbaarheid zijn gekomen. En daarvan vinden wij dat je dat moet voorkomen. Dat kan ook als je maar overleg voert.”