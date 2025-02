GIJS wint van Red Eagles en plaatst zich voor play-offs

Foto: Wouter van der Maden

De ijshockeyers van GIJS hebben zaterdagavond goede zaken gedaan in Den Bosch. Red Eagles werd met 3-5 verslagen waarmee het Groningse team zich verzekerd heeft voor een plek in de play-offs.

Aanvankelijk leek het geen mooie avond te worden voor GIJS. Na ongeveer zes minuten kwam Den Bosch door een doelpunt van Finn Wiel op voorsprong. Bij GIJS ontbrak het aan scherpte, waardoor het niet lukte om in de wedstrijd te komen. In de zeventiende minuut profiteerden de Red Eagles hier opnieuw van en scoorde Jeroen Broek de 2-0. In de slotfase van de eerste periode begon GIJS zich te herpakken. Dit leidde in de laatste minuut tot een grote kans, maar de puck ging er niet in.

Gelijkmaker

In de tweede periode begon GIJS sterk wat direct tot verschillende kansen leidde. Door een goed optreden van de goalie van Den Bosch bleef echter de 0 op het scorebord staan. In de slotfase van de tweede periode werd Den Bosch weer sterker. Ondanks dat dit bij hen tot een aantal grote kansen leidde, werd ook daar niet gescoord. GIJS bracht zich echter niet van de wijs en het begin van de derde periode bracht direct resultaat. Kohl Hedquist wist de puck in het net te werken, maar de scheidsrechters keurden het doelpunt af, omdat Hedquist met een ander speelnummer op de sheet stond. Een paar seconden later was het alsnog raak waarbij Janis Brakss de aansluitingstreffer maakte. Kort erna scoorde Derek Seguin de gelijkmaker.

Strijdlust

De slotfase van de derde periode verliep ongekend spannend. Den Bosch kwam na de gelijkmaker beter in het spel en Kevin Bik wist vrij onverwachts de 3-2 te scoren. Een paar minuten later bracht Wesley Zoutman namens GIJS de score weer in evenwicht. Ondanks dat er door de Groningers veel fouten werden gemaakt, waarbij passes bijvoorbeeld niet aankwamen, werd de strijdlust beloond. Anderhalve minuut voor tijd scoorde Björn Haan de bevrijdende 3-4. In de laatste seconden wist Seguin de 3-5 te maken.

Door de winst staat GIJS nu op de zevende plaats met 28 punten uit twintig wedstrijden. Met het resultaat heeft het team zich geplaatst van een plek in de play-offs. Komende zaterdag wacht de thuiswedstrijd tegen Amsterdam Tigers.