GIJS wint in overtime van Amsterdam Tigers en klimt naar de zesde plaats

Foto: Wouter van der Maden

De ijshockeyers van GIJS hebben zaterdagavond goede zaken gedaan in de Eredivisie. In eigen huis werd Amsterdam Tigers na overtime met 2-1 verslagen.

GIJS begon sterk aan de wedstrijd. Na zeven minuten werd het aanvallende spel beloond met een doelpunt van Vainius Jankauskas. De Amsterdammers werden daardoor wakker geschud en kozen voor een dump and chase-tactiek. Mede dankzij goalie Danylo Douma, werd de nul gehouden. Door deze tactiek bleef er veel ruimte voor GIJS om gebruik te maken van de tegenaanval, maar gescoord werd er in de eerste periode niet meer.

In de tweede periode was het Amsterdam dat veelvuldig in de aanval was. Halverwege de periode kreeg GIJS-speler Kohl Hedquist een 5+20 minuten game misconduct-straf. Dit leverde de gasten een major powerplay op en alle kansen om de gelijkmaker te maken. Ondanks dat Amsterdam er vol voor ging, wist GIJS de aanvallen te pareren. Nadat ook de penalty niet werd benut, groeide het moraal en leek het een mooie avond te worden.

Amsterdam probeerde in de derde periode alles op alles te zetten om de gelijkmaker te forceren. Ondertussen was GIJS scherp op de counter, waardoor een uitverkocht Kardinge zag dat beide ploegen over en weer grote kansen kregen. Een kleine drie minuten voor het einde wist Simone Asinelli toch de gelijkmaker te scoren. Omdat er in het slot niet meer gescoord werd, moest een overtime, en eventuele penalty’s, een winnaar opleveren.

In de overtime was GIJS de bovenliggende partij. Derek Seguin maakte de bevrijdende 2-1, wat ook de eindstand was. Door de winst staat GIJS nu op de zesde plek in de Eredivisie met 30 punten uit 21 wedstrijden. Volgende week speelt het team de laatste wedstrijd in de competitie tegen Dordrecht Lions. Als deze wedstrijd gewonnen wordt, wordt de zesde plek veiliggesteld. Mocht dit lukken, dan neemt de ploeg het in de play-offs op tegen de nummer drie uit de Eredivisie.