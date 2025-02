GIJS verliest laatste competitiewedstrijd van Dordrecht Lions; Leeuwarden tegenstander in play-offs

Foto: Wouter van der Maden

De ijshockeyers van GIJS hebben zaterdagavond met 6-3 verloren van Dordrecht Lions. Door het verlies is GIJS op de zevende plaats geëindigd in de Eredivisie. In de play-offs neemt het team het op tegen de nummer twee uit de competitie: OG Capitals uit Leeuwarden.

In Dordrecht zagen ruim tweehonderd toeschouwers, waarvan ongeveer de helft uit Groningen kwam, GIJS al na drie minuten op voorsprong komen door een doelpunt van Derek Seguin. Die voorsprong was van korte duur, want Renis Eberlins maakte een minuut later de gelijkmaker. In de veertiende minuut was het opnieuw Seguin die de Groningse ploeg op voorsprong zette. Daarmee leek er geen vuiltje aan de lucht.

Tweede periode

In de tweede periode zakte GIJS door de ondergrens. Doelpunten van Arthur Panchenko, Martijn Broerse en twee keer Valentijn Scheffe zorgden dat er aan het einde van de tweede periode een tussenstand van 5-2 op het scorebord stond. In de derde periode maakte Scheffe de hattrick compleet door de 6-2 te maken. Sequin maakte in de slotfase ook zijn derde doelpunt waarmee de eindstand op 6-3 werd bepaald.

Debutanten als goalie

Voor GIJS-goalies Jort Pijl (17) en Hugo Pieters (20) werd het een bijzondere avond. In de aanloop naar de laatste competitiewedstrijd had eerste goalie Danylo Douma aangegeven te ziek te zijn om mee te kunnen spelen. Dit betekende dat Pijl zijn debuut mocht maken. In de derde periode kreeg Pieters de kans om de goal te verdedigen. Beide debutanten keepten verdienstelijk.

Leeuwarden

Door het verlies is GIJS op de zevende plaats geëindigd met 30 punten uit 22 wedstrijden. Twee weken geleden verzekerden de Groningse ijshockeyers zich al van de play-offs die volgende week beginnen. In die play-offs zal Leeuwarden de tegenstander zijn. OG Capitals Leeuwarden won zaterdagavond verrassend van Eindhoven. Daarmee verzekerden ze zich van de tweede plaats in de competitie.