Genomineerden Beste Groninger Film 2024 bekend, films zijn komende zaterdagen te zien bij OOG

Foto via Beste Groninger Film

De nieuwste editie van de Beste Groninger Film competitie is in volle gang. In deze competitie zet de spotlight op de grote productiviteit van de filmsector in de provincie Groningen. De selectiecommissie heeft alle inzendingen bekeken en de genomineerden zijn inmiddels bekend.

Ook bij deze editie presenteert Forum Groningen een publieksprijs, waarbij iedereen van 22 t/m 27 februari kan stemmen op één van de dertien genomineerde films die volgens hem of haar moet winnen.

De feestelijk prijsuitreiking vindt deze keer plaats op zaterdag 1 maart. De kaartverkoop voor de feestelijke uitreikingsavond is inmiddels ook van start gegaan. Meer informatie over Beste Groniger Film 2024 en de genomineerde films is te vinden op de website van Forum Groningen.

Alle genomineerde films zijn de komende zaterdagavonden te zien op OOG. In het overzicht hieronder vind je het uitzendschema.

Zaterdag 8 februari

Categorie Film Maker Fictie Love Language Bjorn Wiegers Non-fictie Nachtcultuur Sikko Medema Opdracht S1RE – GEDACHTES IN MIJN HOOFD Ella Sykes & Stefan Nuiver Talent Award Soliloquy Roman Hageman

Zaterdag 15 februari

Categorie Film Maker Fictie In Love Again (ILA) Morgan Grunefeld Opdracht Lutje Lokaal Blksm media Talent Award Zeebenen Luna de Klein

Zaterdag 22 februari