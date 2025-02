Gemiddelde koopwoning in gemeente ging vorig jaar voor 23.000 euro meer van de hand

De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning in de gemeente Groningen was vorig jaar 373.411 euro. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Daarmee stegen de prijzen gemiddeld met 23.480 euro (6,7 procent), een stuk minder dan in de rest van Nederland.

Een bestaande koopwoning in Groningen was daarmee een stuk goedkoper dan de gemiddelde verkoopprijs in Nederland (451 duizend euro). De gemiddelde transactieprijs in 2024 was bijna 35 duizend euro hoger dan in 2023. In meeste gemeenten steeg de transactieprijs dus. Zeven gemeenten kenden zelfs prijsstijgingen van twintig procent of hoger.

In de provincie was de gemeente qua prijsstijging een middenmotor. In de gemeente Eemsdelta namen de woningprijzen gemiddeld met dertien procent toe, in Stadskanaal en Pekela stegen de prijzen zelfs met zestien procent. Voor Pekela geldt wel dat het gemiddeld nog steeds de laagste woningprijzen van Nederland had. Een gemiddelde bestaande koopwoning ging daar voor 250.437 euro van de hand, ruim 120.000 euro minder dan gemiddeld in Nederland.