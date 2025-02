Gemeenteraad vraagt om actie tegen ‘Buy Now, Pay Later’ in Groningse winkelstraten

De landelijke overheid kan (naar eigen zeggen) niks doen om “kopen op afbetaling” in fysieke winkels te verbieden. Maar kan de gemeente er wel iets tegen doen? Dat vragen vier Groningse raadsfracties zich af.

De ChristenUnie, de Partij voor de Dieren, het CDA en de PvdA zien dat vooral jongeren en mensen die al schulden hebben zich door de optie (nog verder) in de nesten werken. Het kabinet riep bedrijven als Klarna, Riverty, Billink en In3 wel op om af te zien van de ‘Buy Now, Pay Later’-optie in fysieke winkels, die de bedrijven nu al wel aanbieden bij online winkelen. Maar Klarna zet haar plannen om de optie ook in fysieke winkels achteraf te kunnen betalen gewoon door en daarmee stellen de andere bedrijven geen andere optie te hebben dan mee te gaan.

Dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat achteraf betalen ook laagdrempelig mogelijk wordt in de Groningse winkelstraten. Dat maakt de drempel om in de schulden terecht te komen nog lager, schrijft CU-raadslid Peter Rebergen: “We maken ons vooral zorgen om jongeren en mensen die al schulden hebben, omdat men zo veel te gemakkelijk (verder) in de problemen kan komen.”

Samen met de drie andere partijen vraagt de ChristenUnie of het gemeentebestuur nu al iets doet om inwoners te beschermen tegen het aanbieden van dergelijke laagdrempelige, maar vaak dure leningen. Ook vragen de partijen het college in overleg te gaan met winkeliers, ondernemers en ondernemersverenigingen en de Groninger City Club. “Vooral ook jongeren gebruiken het kopen op afbetalen en omzeilen vaak identiteit en leeftijdscontrole. Hoe gaat het college jongeren voorlichten en hoe gaan winkeliers dit controleren?”