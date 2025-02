Gemeenteraad steunt unaniem Sociale Agenda Nij Begun

Een vals briefje van vijtig euro - Foto: Jorge Castro via Twitter (@WA_tenboer)

De gemeenteraad spreekt deze woensdag unaniem steun uit voor de Sociale Agenda van Nij Begun. De raad hoopt daarmee op een volgende stap in het herstel van de regio.

De gemeenteraad vindt het belangrijk om de regering te houden aan haar belofte om de ereschuld aan Groningen en Noord-Drenthe in te lossen. Nij Begun is het programma waarmee Den Haag de komende dertig jaar 30 miljard euro investeert in het welzijn van mensen in het aardbevingsgebied.

De Sociale Agenda is een onderdeel van Nij Begun. Het doel van de Sociale Agenda is om ervoor te zorgen dat de regio in de komende dertig jaar op het landelijk gemiddelde scoort op het gebied van (mentale) gezondheid, leefbaarheid, kansen voor de volgende generatie en werk en armoede. Hiervoor is in totaal 3,5 miljard euro beschikbaar.

De gemeenteraad ziet dat in de plannen gebruik wordt gemaakt van bestaande maatregelen en programma’s die inmiddels al hebben geleid tot een positieve impact op mensen en de leefomgeving. Daarom hoopt de raad dat het programma zal bijdragen aan het welzijn van de inwoners. De raad pleit verder voor het versterken van de rol van jongeren in de uitvoering.