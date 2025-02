Gemeente zet gericht in op leefbaarheid en veiligheid

Foto: Rutger Rog voor Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het gemeentebestuur wil extra inzetten op de leefbaarheid en veiligheid in Groningen. Het draait vooral om de aanpak van jeugdcriminaliteit, overlast en maatschappelijke onrust.

De gemeente noemt niet minder dan 140 geplande acties waar op ingezet wordt. “Of je nu thuis bent, op school, aan het werk of in het uitgaansleven, veiligheid en leefbaarheid is een basisvoorwaarde voor iedereen”, zegt burgemeester Mirjam van ’t Veld. “Dit nieuwe programma laat zien hoe we met gerichte acties en samenwerking met onze partners blijven werken aan een veilig Groningen waar je je thuis voelt.”

Dit zijn de prioriteiten:

Aanpakken en voorkomen van drugshandel, cybercrime, vastgoedfraude en zorgfraude.

Voorkomen en aanpakken van jeugdoverlast, schooluitval en criminele aanwas.

Focus op prostitutiebeleid, mensenhandel, mensen met onbegrepen gedrag en betere nazorg na detentie.

Investering in leefbaarheid, met inzet van gebiedsmanagers en boa’s tegen sociale onveiligheid en overlast in de straat; maar ook parkeerhandhaving.

Gerichte inzet op veiligheid rond het uitgaansleven en evenementen.

De boa’s worden, vanwege de toenemende druk op zorg, politie en handhaving, zorgvuldig ingezet. Dat betekent, volgens de gemeente, vooral in risicogebieden en bij piekmomenten, zoals evenementen, demonstraties en uitgaansoverlast. Door laagdrempelig aanwezig te zijn in de buurt, moeten zij overlast voorkomen. Ook wordt er gewerkt vanuit wijkhubs.