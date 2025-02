Gemeente wil meer gemengde scholen: “Kinderen met verschillende niveaus naar dezelfde school”

Foto: Sebastiaan Scheffer

De gemeente wil de onderwijssegregatie aanpakken. De wethouder noemt het belangrijk dat kinderen met verschillende niveaus naar dezelfde school kunnen en dat vwo-scholen niet alleen in de rijkere wijken staan.

De fractie van D66 heeft in de zomer van 2023 gevraagd om de onderwijssegregatie in kaart te brengen. Dit rapport is onlangs gepresenteerd. Jim Lo-A-Njoe: “De inhoud van dit rapport is verontrustend. En dat zou ons allemaal moeten verontrusten. Het is namelijk glashelder dat het voortgezet onderwijs in Groningen verre van gemengd is. Als we kijken naar opleidingsniveau en inkomen, dan zijn slechts zes van de 22 voortgezet onderwijsscholen in onze gemeente gemengd. En de rest is in hoge of redelijke mate gesegregeerd. Het gaat om 75 procent van onze scholen. Ik wil met deze motie uitspreken dat wij vinden dat het in de toekomst mogelijk moet zijn dat kinderen weer samen naar school gaan. Dat het niet uitmaakt of je praktisch georiënteerd bent of dat je voor de theoretische leerweg gaat. Maar dat we elkaar zien op het schoolplein en in de kantine. Dat helpt voor het leren samenleven en het helpt ook, zover wil ik wel gaan, om polarisatie in onze samenleving tegen te gaan.”

Rozemarijn Gierkink (PvdA): “Havo- en vwo-scholen zitten met name in de rijkere wijken”

D66 wil graag zien dat de gemeente op korte termijn in gesprek gaat met besturen van scholen om dit onderwerp aan de orde te stellen. Op lange termijn wil de partij dat het onderwijs zo vorm gegeven gaat worden dat kinderen van verschillende niveaus elkaar tegen kunnen komen in hetzelfde schoolgebouw. Andere partijen zijn het daar mee eens. Rozemarijn Gierkink van de PvdA: “Ik gun het iedere jongere dat ze zonder in een bubbel zitten op kunnen groeien. Tot ik in Groningen kwam was ik nog nooit een gymnasiast tegengekomen. Ik denk dat hun gebruik van Latijnse spreekwoorden mijn vriendenkring, die uit vmbo’ers en havisten bestond, enorm had kunnen verrijken. Daarnaast zien we dat havo en vwo-scholen met name in de binnenstad en in de rijkere wijken zitten, vmbo-scholen bevinden zich in de armere wijken. We zouden er daarom op aan willen dringen dat de wethouder, in de gesprekken met de schoolbesturen, dit aspect ook meeneemt.” Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) zegt dat dit meegenomen gaat worden.

Jalt de Haan (CDA): “In Groningen zijn er weinig scholen die op dezelfde locatie alle onderwijsniveaus aanbieden”

Jalt de Haan van het CDA: “Afgelopen week heb ik de leerlingen van mijn klas (De Haan is leerkracht in groep 8 van een basisschool in Beijum, red.) een voorlopig schooladvies moeten geven. Dat is een spannend moment. Vanaf nu kunnen ze namelijk op zoek naar een passende middelbare school. Voor leerlingen met een theoretische leerweg-advies is dit in onze gemeente een lastige opgave. Kies je voor een school waar je kunt blijven als tl toch niet passend is, waar kader beschikbaar is? Of kies je voor een school waar je op kunt stromen naar de havo? In Groningen zijn er weinig scholen die op dezelfde locatie alle niveaus aanbieden. Het zou mooi zijn als kinderen in de toekomst meer samen naar school zouden kunnen gaan. Wat ik de sportkantine zie, zou ik ook in de schoolkantine willen zien.”

Peter Rebergen (ChristenUnie): “Mijn dochter zit in een gecombineerde klas”

Ook de ChristenUnie is voorstander. Peter Rebergen: “Mijn dochter zit op een school waar ze een gecombineerde klas hebben van mavo en havo, waardoor ze met haar vriendinnetjes van de basisschool naar dezelfde school kon gaan. Daardoor kon het contact blijven, ongeacht het niveau. Dat zouden we graag meer willen zien.”

Elisabeth Akkerman (VVD): “Kansengelijkheid wordt bijna verwijtend genoemd”

Maar niet alle partijen zijn enthousiast. Elisabeth Akkerman van de VVD bijvoorbeeld: “Voor ons is het speerpunt en de essentie dat kinderen op alle scholen in onze gemeente de kans moeten krijgen om het beste uit zichzelf te halen. Het gaat om kansengelijkheid. In de motie wordt deze kansengelijkheid bijna verwijtend genoemd, dat het sociaal akkoord alleen maar over kansengelijkheid gaat. De conclusies die andere partijen trekken na het lezen van het rapport, die halen wij er niet uit. Wij zullen daarom tegen dit voorstel stemmen.” Ook de PVV zegt tegen te stemmen.

Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA): “Samen naar school is ons doel”

Bloemhoff zegt dat ouders bij dit onderwerp een belangrijke rol spelen. Het zijn namelijk de ouders die graag willen dat hun kinderen naar een havo- of vwo-school gaan, en niet naar een school waar vmbo, havo en vwo wordt aangeboden. Dit omdat een kind dan makkelijker af zou kunnen stromen. “Als we daar verandering in aanbrengen, dan krijgen we de schoolbesturen zeker mee. Het college werkt samen met de besturen voor meer kansengelijkheid en het tegengaan van segregatie. Samen naar school is ons doel. Dat is belangrijk, dat we geen bubbels krijgen waar een eenzijdig leerlingenbestand zit. Het niet tegenkomen van leerlingen met andere culturen en achtergronden en opleidingsniveaus belemmert gelijke kansen en sociale inclusie. Dit vraagstuk blijft onze nadrukkelijke aandacht houden.”

“School van de toekomst”

Bloemhoff vertelt dat men al in gesprek is met scholen over een brede brugklas en hoe dit verder verbeterd kan worden. “Dat is een eerste stap. En we zijn bezig met de manifestatie Schoolvoorbeeld, waarbij we kijken hoe de school van de toekomst er uit moet zien, hoe we schoollocaties kunnen spreiden en ook het onderwijsaanbod. Dat is een proces voor de wat langere termijn.”

Van de 44 raadsleden stemden er 40 voor en 4 tegen.