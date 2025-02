Gemeente wil eindtijden van dance- en housefeesten met een uur vervroegen

Als het aan de gemeente ligt gaat de eindtijd van buitenevenementen van dance- en housefeesten in en rond de stad van middernacht naar 23:00 uur ’s avonds.

Eind januari werden evenementenorganisaties hierover geïnformeerd via een brief van de gemeente. Tot nu toe mochten evenementen in de binnenstad nog tot 01:00 uur doorgaan. De eindtijd in het Stadspark en het Suikerunieterrein lag tot nu toe op middernacht.

Teleurstellend, vindt nachtburgemeester Misha Pchenitchnikov. “Er lagen opties voor het bekijken van andere locaties voor evenementen. Het is jammer dat ze niet daar voor gaan, maar dat ze tegen dance-evenementen zeggen ‘jullie moeten eerder stoppen’.”

Volgens Pchenitchnikov is het argument van de gemeente dat hiermee geluidsoverlast tegengaat, niet steekhoudend. “Over het algemeen zijn mensen niet uitgefeest om elf uur en willen ze eigenlijk wel wat langer door. Wat we in het verleden hebben gezien is dat ook met de eindtijd van 00:00 uur bij evenementen dat mensen ook langer door willen gaan. Dus wat je dan ziet is dat mensen naar huisfeesten gaan, naar afterparty’s. En dan krijg je een versplintering van heel veel verschillende vormen van geluidsoverlast in en rondom de binnenstad. Volgens mij wil je dat juist voorkomen.”

Wouter Vermeend van festivallocatie De Graanfabriek bij de Finse Haven is het met hem eens. Niet alleen de bezoekers, maar ook de organisatoren van festivals, zullen niet blij zijn met de plannen. Die zijn dan ook in strijd met de wens van de gemeente om van Groningen een nóg meer bruisende stad te maken. Vermeend hoopt dat de gemeente terugkomt van haar plannen.