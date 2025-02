Gemeente wil af van sleutels halen voor sportzalen en stapt over op pasjes, apps en codes

Foto: Sebastiaan Scheffer

Bezoekers van gymlokalen en sportzalen in de gemeente moeten niet langer afhankelijk zijn van beheerders om binnen te kunnen komen. Het college wil ruim twee ton investeren om, op termijn, alle gemeentelijke gymlokalen en sportzalen uit te rusten met een nieuw elektronisch toegangssysteem.

In Kardinge, het Sportcentrum Kardinge, het Helperzwembad, Zwembad De Parrel en De Papiermolen wordt al bijna twee jaar gewerkt met een soortgelijk digitaal systeem voor toegang en verhuur. Dat kende in het begin een aantal kinderziektes, maar werd uiteindelijk toch succesvol ingevoerd.

De volgende stap is, zo stelt het college, om alle gemeentelijke gymlokalen en sportzalen uit te rusten met een elektronisch toegangssysteem dat aansluit hetzelfde achterliggende idee. Hiermee kunnen huurders, net als bij de zwembaden en in Kardinge, online een accommodatie reserveren, betalen en krijgen zij met een QR-code toegang tot de sportaccommodatie.

Met het nieuwe systeem wordt het, zo stelt het gemeentebestuur, makkelijker voor gebruikers om een sportzaal of gymzaal te reserveren en om binnen te komen. Op dit moment moeten huurders van de gymlokalen en sportzalen nog een sleutel ophalen (met borg) in Sportcentrum Kardinge en deze na gebruik weer terugbrengen. Het nieuwe elektronische toegangssysteem vervangt fysieke sleutels door onder andere sleutelkaarten, mobiele apps of codes. Een achterliggend systeem, zoals bij de zwembaden, bepaalt vervolgens het verhuurrooster, om zo ook illegaal gebruik tegen te gaan.

Alleen de blaashal in Hoogkerk wordt vooralsnog niet voorzien van het nieuwe systeem. Wanneer de nieuwe apparatuur en achterliggende software klaar zijn, moet nog duidelijk worden. De gemeente wil de aanbesteding ervan combineren met eenzelfde systeem, waarmee ook het elektronische toegangssysteem van alle kantoorgebouwen wordt vervangen. Wel vraagt het college de gemeenteraad om, voor het doorvoeren van de nieuwe apparatuur en software voor de gymzalen en sporthallen, nu alvast zo’n 220.000 euro opzij te zetten.