Gemeente neemt verbouwing Museum aan de A over en gaat meteen met rode pen door plannen

Het museumschip Alida wordt weggetakeld bij het Museum aan de A voor de verbouwing - Foto: Rieks Oijnhausen

De gemeente Groningen moet de verbouwing van het Museum aan de A vlot gaan trekken. Het museum is er, zo stelt het gemeentebestuur, achter gekomen dat het de grootschalige verbouwing niet aankan, zowel financieel als in de rol als opdrachtgever. Daarom neemt de gemeente, naast de verbouwing, op termijn ook alle panden van het museum over die nog niet in haar bezit waren.

“Gedurende het proces is Museum aan de A tot de conclusie gekomen dat het niet zelf dit project kan trekken”, schrijft het gemeentebestuur aan de gemeenteraad. “Het is niet de kernactiviteit van organisaties als het Museum aan de A om dergelijke grote bouwprojecten te managen en financieel te dragen. Daarom heeft het museum ons verzocht om het opdrachtgeverschap over te nemen. Daarom is besloten dat de gemeente opdrachtgever wordt van de realisatie van de renovatie en nieuwbouw.”

De gemeente moet nu al in de buidel tasten om een aantal tot nu toe gemaakte kosten door Museum aan de A te vergoeden, zo’n negen ton. Het museum betaalde zelf onder andere voor verschillende ontwerpen en schetsen, waarin in de loop der jaren steeds meer eisen zijn toegevoegd. Denk daarbij aan verduurzaming, energiezuinige verwarming en toegankelijkheid. De gemeente moet daarom, zo stelt het college, nu direct in de buidel tasten. Anders zou het Museum aan de A in de financiële problemen komen.

Rode streep door schetsontwerp scheelt bijna tien miljoen

Tegelijk is de gemeente, als nieuwe opdrachtgever voor de verbouwing van de panden (die op de op den duur ook in gemeentelijke handen gaan komen), meteen met de rode pen gegaan door eisenpakken en schetsen die er tot nu toe liggen.

“Het door Museum aan de A gepresenteerde schetsontwerp liet een groot tekort zien”, schrijft het college aan de raad. “Om de investeringskosten te verlagen (en daarmee de jaarlijkse exploitatielasten) hebben we het opgestelde programma van eisen en schetsontwerp zoveel mogelijk geoptimaliseerd. De benodigde ruimtes zijn op een slimme manier gecombineerd en aan elkaar gekoppeld. Ook is het schetsontwerp compacter en efficiënter gemaakt door lange gangen en looproutes zoveel mogelijk te beperken. Hierdoor is de benodigde vloeroppervlakte teruggebracht van drieduizend naar ongeveer 2.300 vierkante meter.”

Dat scheelt een hoop geld, concludeert het college. De kosten voor het project zouden met ongeveer dertig procent zijn afgenomen: van 32 miljoen euro naar 22,9 miljoen euro.

Rond de zomer moeten schetsen er zijn

Museum aan de A wacht al een paar jaar op een grote verbouwing van haar panden aan de Brugstraat. Totdat de verbouwing is voltooid is het museum gesloten voor publiek en heeft dus geen vaste expositie.

Het college verwacht nu dat er rond de zomer eindelijk een voorlopig ontwerp is voor de grootschalige verbouwing, inclusief schetsen en technische plannen voor de nieuw te bouwen gedeeltes van het museum. Dan moet ook duidelijkheid volgen over de overdracht van de panden aan de gemeente, die deze vervolgens weer zal verhuren aan het Museum aan de A.