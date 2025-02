Gemeente Groningen verbijsterd over woonplannen kabinet: ‘Onmenselijk en onuitvoerbaar’

Foto via Willem Straat (LinkedIn)

Het gemeentebestuur van Groningen is verbijsterd over het wetsvoorstel van het kabinet om statushouders geen voorrang meer te geven bij sociale huurwoningen. Samen met andere grote steden roept Groningen het kabinet op om de maatregel per direct in te trekken.

Dat meldt de NOS maandagmiddag. Het kabinet heeft een wetsvoorstel gepresenteerd waarin statushouders niet langer voorrang krijgen bij het toewijzen van sociale huurwoningen. Dit zou betekenen dat zij op dezelfde wachtlijst komen te staan als andere woningzoekenden. De maatregel moet volgens het kabinet de druk op de wachtlijsten verlichten, maar stuit op hevige kritiek van gemeentebesturen, waaronder het college in Groningen.

Volgens de gemeente leidt het voorstel tot overvolle asielzoekerscentra en meer dakloosheid. Nu al is één op de drie mensen in de opvang een statushouder. Als zij langer in azc’s moeten blijven, raken opvanglocaties sneller vol en worden de kosten hoger.

Ook de impact op statushouders zelf is groot, schrijven de gemeentes Delft, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Westerwolde, Sittard-Geleen, Tilburg, Utrecht en Venlo. Zonder stabiele huisvesting kunnen statushouders moeilijk inburgeren en deelnemen aan de samenleving. Dit vergroot de kans op langdurige afhankelijkheid van sociale voorzieningen.

De gemeentes benadrukken dat de woningnood niet wordt veroorzaakt door statushouders, maar door een tekort aan sociale huurwoningen. In plaats van het uitspelen van kwetsbare groepen zou het kabinet volgens de gemeenten moeten investeren in meer betaalbare woningen.