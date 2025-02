Gemeente Groningen mag door met werkzaamheden Sterrebos

Foto: Hardscarf - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63464589

De gemeente Groningen mag doorgaan met de aanleg van een nieuw pad en speciale tegels in het Sterrebos. Dat heeft de voorzieningenrechter vrijdag bepaald. De bezwaren van milieuorganisatie tegen de vergunning zijn nog in behandeling, maar er is volgens de rechter geen spoedeisend belang om de werkzaamheden nu nog te stoppen.

Volgens de rechter leidt de aanleg niet tot onherstelbare schade aan het bos. De gemeente heeft uitgelegd dat geen bomen worden gekapt en dat de wortels niet beschadigd worden en daar gaat de rechtbank in mee. Ook zijn de werkzaamheden die door de organisatie worden bestreden volgens de rechter al zo goed als klaar.

Stichting Boomwachters Groningen, Stichting Vleermuiswerkgroep Groningen en Erfgoedvereniging Bond Heemschut hadden om een schorsing van de vergunning voor de werkzaamheden gevraagd, omdat er nog een bezwaarprocedure tegen deze werkzaamheden loopt. De organisaties stellen dat de werkzaamheden, waaronder het aanleggen van een betontegelpad, ernstige ecologische schade veroorzaken. Ook stellen ze dat de werkzaamheden in strijd zijn met de Wet natuurbescherming, omdat er geen recent flora- en faunaonderzoek uitgevoerd en essentiële plannen, zoals de bescherming van het bos door mantelzoomvegetatie, ontbreken.

De bezwaarprocedure loopt nog, maar de gemeente mag de werkzaamheden voor eigen risico voortzetten. De gemeente wil de werkzaamheden afronden vóór het broedseizoen. De aanleg van het pad duurt ongeveer twee weken. De volledige oplevering van project, in combinatie met de rest van het Zuiderplantsoen, staat gepland voor 8 mei van dit jaar.