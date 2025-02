Gemeente Groningen koploper met toeristenbelasting

Foto: Alicia Zinn via Pexels

Toeristen die overnachten in onze provincie betalen in de gemeente Groningen de hoogste toeristenbelasting per persoon per nacht, namelijk 4 euro precies. Dat blijkt uit recent onderzoek.

Toeristen betalen in de provincie Groningen gemiddeld 1 euro 89 toeristenbelasting per persoon. De gemeente Groningen is de absolute koploper, met Eemsdelta als tweede (1 euro 70 per nacht). Het landelijk gemiddelde is 2 euro 53.

In de gemeente Westerwolde nam het tarief het hardst toe: toeristen betalen 12 procent meer dan vorig jaar, namelijk 1 euro 40 per nacht. De gemeente Groningen hield het tarief gelijk ten opzichte van vorig jaar. In de gemeenten Veendam, Westerkwartier en Pekela wordt geen toeristenbelasting gevraagd.