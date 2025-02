Geen treinen naar Zwolle door storing

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Treinreizigers tussen Groningen en Zwolle moeten zondagmiddag rekening houden met vertraging. Door een storing is er geen treinverkeer mogelijk.

Volgens spoorbeheerder ProRail is er op het baanvak tussen Assen en Meppel sprake van een sein- en overwegstoring. Uit veiligheidsoverwegingen is om die reden het treinverkeer tussen deze stations gestremd. Vervoersbedrijf NS laat weten dat er stopbussen zijn ingezet die tussen Assen en Meppel pendelen. Tussen Groningen en Assen is wel treinverkeer mogelijk.

Een storingsploeg van ProRail is inmiddels op de locatie aanwezig. Zij verwachten dat de problemen tot 17.15 uur gaan duren.