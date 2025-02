Geen treinen naar Winschoten door kapotte spoorbrug

Archieffoto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Treinreizigers tussen Groningen en Bad Nieuweschans moeten zaterdagavond rekening houden met extra reistijd. Door een kapotte spoorbrug is er geen treinverkeer mogelijk.

De problemen ontstonden in het begin van de avond. Op het baanvak tussen Zuidbroek en Scheemda raakte een spoorbrug defect. Spoorbeheerder ProRail heeft daarop vanwege de veiligheid het treinverkeer tussen de beide stations stil laten leggen. Een storingsploeg is inmiddels op de locatie om het probleem op te lossen. De verwachting is dat het euvel tot zeker 21.00 uur gaat duren.

Tussen Groningen en Zuidbroek en Veendam rijden wel treinen. Ook is er treinverkeer mogelijk tussen Scheemda en Bad Nieuweschans. Vervoersbedrijf Arriva laat weten dat het tussen Zuidbroek en Scheemda bussen inzet.