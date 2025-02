Geen Tjeerd van Dekken (PvdA) als gedeputeerde in nieuwe Gronings provinciebestuur

Foto: provincie Groningen

Tjeerd van Dekken (PvdA) stopt als gedeputeerde in het nieuwe provinciebestuur van Groningen. Dat heeft Van Dekken laten weten aan zijn partij. Hij is niet beschikbaar voor een derde termijn als provinciebestuurder en ook niet als lijsttrekker.

Van Dekken was zes jaar gedeputeerde en werkte onder andere aan woningbouw, werkgelegenheid, leefbaarheid en cultuur. “Het is een voorrecht om je als gedeputeerde in te kunnen zetten voor onze prachtige provincie en vooral onze inwoners”, zegt hij. Volgens Van Dekken is de formatie van een nieuw provinciebestuur daar het juiste moment voor: “Iets eerder dan ik had voorzien, maar tegelijkertijd ook een logisch moment.”

Van Dekken laat weten wel actief te willen blijven in het openbaar bestuur, maar op een andere manier.

In de interne brief bedankt de Partij van de Arbeid Van Dekken, die vóór zijn periode als gedeputeerde acht jaar in de Tweede Kamer zat, voor zijn “jarenlange, onvoorwaardelijke inzet’: “De PvdA is Tjeerd heel dankbaar voor zijn jarenlange, onvoorwaardelijke inzet voor onze provincie en onze inwoners.”