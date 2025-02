Geen sneltreinen naar Leeuwarden door storing

Archieffoto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Door een storing kunnen er dinsdagavond geen sneltreinen rijden tussen Groningen en Leeuwarden. Treinreizigers moeten rekening houden met vertraging.

De problemen ontstonden rond 19.00 uur. Ter hoogte van de Zuiderweg in Hoogkerk is er een storing ontstaan in een wissel. Om ruimte te maken in de dienstregeling is besloten om de sneltreinen te schrappen. De stoptreinen rijden wel, maar rijden met flinke vertragingen.

Een storingsploeg van ProRail is inmiddels aanwezig in Hoogkerk. Zij verwachten dat de problemen tot zeker 21.15 uur gaan duren.