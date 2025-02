“Geen idee wanneer IKEA over de brug gaat komen, elke keer schroeven we de acties verder op”

Foto: Joaquín Lo Sie Sen - 112groningen.nl

De oplossing voor de cao-impasse bij IKEA ligt in handen van de directie van het warenhuis. Dat laat vakbond FNV zaterdag weten nadat er in de ochtend een 24-uursstaking is begonnen op de locatie aan de Sontweg.

Rond 11.45 uur waren medewerkers zich aan het inschrijven als staker. Dit gebeurde bij roodgekleurde FNV-partytenten die op de parkeerplaats van het concern zijn neergezet. “Onze inschatting op dit moment is dat er tussen de vijftig en honderd mensen staken”, vertelt FNV-bestuurder Daniëlle Wiek. “Niet alle personeelsleden staken. Er zijn medewerkers die er voor gekozen hebben om door te werken. De winkel is daarom ook gewoon open en klanten zijn welkom. Wel zullen klanten merken dat de dienstverlening vandaag een stuk minder is dan dat ze gewend zijn.”

“Bedrijf maakt winst maar compenseert medewerkers niet”

Volgens Wiek ondersteunen klanten de acties. “Vorige week hebben we ook in Groningen gestaakt, en de afgelopen dagen vonden er acties plaats in Heerlen, Utrecht, Delft en Haarlem. Bij verschillende acties hebben we gesproken met klanten hoe zij hier tegen aan kijken. Zij laten weten dat ze duidelijk zien dat alles duurder wordt. En dat is ook het probleem. We hebben het over een bedrijf dat winst maakt, maar er tegelijkertijd voor kiest om medewerkers niet te compenseren voor de inflatie en niks extra’s wil bieden.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Volgens medewerkers is de werkdruk groot. Foto: Joaquín Lo Sie Sen – 112groningen.nl Werknemers schrijven zich op het parkeerterrein in als staker. Foto: Joaquín Lo Sie Sen – 112groningen.nl

“Bod wat er nu ligt is minder dan de inflatie”

IKEA biedt bij de cao-onderhandelingen een loonsverhoging van 2,4 procent. De FNV eist 7 procent. “Dat is een harde eis. Daar willen we over in gesprek met IKEA. Wat er nu geboden wordt is minder dan de inflatie. Dat betekent dat mensen moeten inleveren op het moment dat zij er voor kiezen om te blijven werken bij dit bedrijf. En dat is onbespreekbaar.”

“Enorm ziekteverzuim”

Daarnaast wil de FNV dat de werkdruk verlaagd gaat worden. “Wij willen dat er meer personeelsleden bij gaan komen. Er is sprake van een enorm ziekteverzuim, waardoor de werkdruk iedere keer toeneemt. Eigenlijk kun je zeggen dat dit elkaar in de tang houdt. De oplossing is dat je dusdanig meer mensen toe gaat voegen waardoor het gevolg is dat het ziekteverzuim drastisch omlaag gaat.”

“Sleutel ligt bij IKEA”

Ondertussen lijkt er weinig beweging te zitten in de onderhandelingen. Wiek: “Twee weken geleden heeft IKEA een mail gestuurd waarin zij ons uitnodigen om weer aan tafel te komen. Ondertussen wordt er door hen niks extra’s geboden. Wij hebben gezegd, dan kun je ons uitnodigen, maar gesprekken hebben dan niet zoveel zin. De sleutel ligt echt bij IKEA. Als zij met meer geld in de portemonnee aan tafel wil komen, dan schuiven wij graag aan. Wanneer dat gaat gebeuren, is onbekend. Wij schroeven elke keer qua actie een tandje bij. We zijn begonnen met werkonderbrekingen van een uur doordeweeks. Vandaag hebben we het over een 24-uurs actie op een weekenddag aan het einde van de krokusvakantie. Voor ons is duidelijk dat wij door zullen gaan.”

Luister hieronder naar Wiek die zaterdagochtend te gast was in het radioprogramma Laan & De Vries: