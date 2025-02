Gea’s Weggeefwinkel lijkt door ruimtegebrek te worden beperkt in groei: “Ik zoek meer ruimte”

Gea van Gea's Weggeefwinkel. Foto: OOG Tv

Gea’s Weggeefwinkel is al jaren een begrip in Groningen en omstreken. Door ruimtegebrek dreigt de winkel nu te worden beperkt in zijn groei. Gea is daarom op zoek naar oplossingen.

Hoi Gea! Afgelopen herfst vertelde je dat er zo’n 3.700 huishoudens klant bij je zijn. Hoe is dat op dit moment?

“Inmiddels staat de teller op 3.841 gezinnen. Elke dag dat ik geopend ben, komen er ongeveer tien tot vijftien nieuwe aanmeldingen bij. Het gaat niet alleen om huishoudens uit Groningen. Mensen komen helemaal vanuit Winschoten, Assen en laatst zelfs vanuit Wolvega naar mijn winkel. En dat is geweldig, maar ik kamp ondertussen wel met een gebrek aan ruimte. Ik loop tegen de grenzen aan.”

Gea’s Weggeefwinkel. Hoe werkt het precies?

“Onze winkel ging in het voorjaar van 2019 open. In het begin zaten we in Backbone aan de Travertijnstraat. De laatste jaren hebben we een plek in Magma aan de Metaallaan. Samen met vele vrijwilligers houd ik de winkel draaiende. Het concept dat we aanbieden is best wel simpel. Als je bij ons binnenstapt, zijn er geen ingewikkelde procedures. Zo hoef je bijvoorbeeld geen loonstrookjes te laten zien. Huishoudens mogen één keer in de week komen winkelen. Ze mogen dan vijf speelgoedartikelen of bijvoorbeeld twee paar schoenen of vijf kledingstukken per gezin meenemen. Voor elektrische apparaten geldt dat je dit één keer in de maand mee mag nemen.”

Als er spullen weggaan, dan zou je zeggen dat er geen ruimtegebrek is …

“Wanneer wij open zijn kunnen mensen spullen komen halen, maar kunnen er ook goederen geleverd worden die wij op kunnen nemen in onze winkel. Stel dat je thuis een eethoek hebt staan die je niet meer gebruikt. Dan kun je dat aan ons schenken. Je kunt dit bij ons inleveren bij het afgiftepunt. Maar er worden tijdens openingsuren zoveel spullen gebracht, dat het op die plek vastloopt. Het aanbod is groter dan dat wij het kunnen verwerken. En een tussenweg lijkt er niet. Als ik ga zeggen, ik wil geen grote spullen meer, dan komen mensen helemaal niet meer. Wat wij werken dat is dat mensen hun spullen het liefste op één plek afgeven. Dus om het voorbeeld van de eethoek er bij te pakken: als ik zeg, we willen wel de stoelen maar niet de tafel, dan komen mensen niet meer bij ons. Dat is het dilemma.”

Welke oplossing zie je?

“We zitten nu op een hele mooie plek in Magma. Dat is een bedrijfsverzamelgebouw. We hebben 322 vierkante meter tot onze beschikking. Dit zouden we graag uit willen breiden. Het liefst zouden we delen van het gebouw, waar nu weinig of geen gebruik van wordt gemaakt, over willen nemen. Of dat er een aanbouw wordt gerealiseerd. De huidige locatie is ons namelijk erg dierbaar. Het is goed bereikbaar en we hebben er door de jaren heen een goede naam opgebouwd, waardoor mensen ons weten te vinden.”

Nu vertelde je dat mensen uit eigenlijk alle noordelijke provincies naar Groningen komen. Ligt daar misschien ook niet een oplossing?

“Ik ben het met je eens dat er meerdere oplossingen te bedenken zijn. Het mooiste is dat iemand uit Winschoten of Wolvega in zijn of haar directe omgeving een weggeefwinkel tot zijn beschikking heeft. Alleen komen deze weggeefwinkels maar moeilijk van de grond. In de gemeente Het Hogeland komt nu een weggeefwinkel. Maar deze wordt gevestigd in een pand waar zes maanden gebruik van mag worden gemaakt. Natuurlijk verdient het initiatief alle lof. Maar wat is nu zes maanden? Er hangt dan altijd een stukje onrust boven je hoofd. Heb ik over zes maanden nog een plek? Dat is niet een duurzame oplossing.”

Stel nu dat een ondernemer dit leest die een deel van een gebouw of bedrijfsruimte beschikbaar heeft. Zou dat ook een oplossing kunnen zijn?

“Absoluut. Daar heb ik ook al over nagedacht. Gea’s Weggeefwinkel zou dan meerdere vestigingen kunnen krijgen. Op zo’n manier haal je de druk van Magma af, en kun je het iets meer spreiden waardoor je mijn initiatief ook voor andere mensen bereikbaarder maakt. Ik heb deze verzoeken ook bij de gemeente neergelegd. Dat als er een pand leegstaat, of wij daar dan ook gebruik van kunnen maken. Ondanks dat er over en weer respect is, en ook begrip is, gaat het mij te langzaam. En daardoor voelt het alsof je dan toch wat tegengewerkt wordt.”

Als er niks gaat gebeuren, hoe lang denk je het dan nog vol te kunnen houden?

“Ik ga door tot ik er bij neerval. Maar je ziet in het hele proces dat het steeds drukker wordt. Vrijwilligers rennen het vuur uit hun sloffen. Er komt straks een moment dat ik een grens moet trekken, dat ik niet verder kan groeien. En die gedachte doet mij verdriet, omdat er zoveel armoede is. De Weggeefwinkel is opgericht om mensen te kunnen helpen. En feit is dat steeds meer mensen wat hulp kunnen gebruiken.”

Ondertussen zou je ook graag iets willen doen met de keuken die in Magma is gevestigd hè?

“Dat klopt. Ik ben altijd aan het nadenken hoe we mensen verder kunnen helpen. In het pand zit een keuken, die de laatste tijd wat minder vaak gebruikt wordt. Ik dacht, hoe mooi zou het zijn als we daar één keer in de week, met vrijwilligers, een maaltijd kunnen maken voor zo’n dertig tot veertig mensen. Voor inwoners die zelf niet de mogelijkheid hebben om een gezonde maaltijd te maken. Ik heb fondsen aangeschreven, en eigenlijk heb ik alles geregeld. Maar Magma geeft geen toestemming, omdat de ruimte eigendom is van een andere organisatie. Maar dan denk ik, daar kunnen we toch afspraken over maken? Het is toch zonde als zo’n ruimte leeg staat?”

Mensen die Gea aan bedrijfsruimte kunnen helpen, kunnen contact opnemen via deze website. Gea’s Weggeefwinkel is op maandag, woensdag en vrijdag geopend van 13.00 tot 16.00 uur. Daarnaast is de instelling geopend op de eerste zaterdag van de maand van 12.00 tot 16.00 uur.