Foto: 112 Groningen

Op de kruising tussen de Osloweg en de Stettinweg heeft woensdagmiddag een forse aanrijding plaatsgevonden tussen twee voertuigen.

De schade was aanzienlijk, aldus aanwezigen. De bestuurders werden even gecontroleerd in een ambulance, maar hoefden voor zover bekend niet naar een ziekenhuis.

Beide voertuigen konden niet op eigen kracht verder en moesten worden afgesleept.