Flinke schade bij botsing in Beijum

Foto: 112 Groningen

Een botsing tussen twee personenauto’s zorgde woensdagmiddag voor flink wat schade op de kruising tussen de Emingaheerd en de Munsterheerd in Beijum.

Een van de inzittinden heeft hoogstwaarschijnlijk ook enig letsel opgelopen. Deze persoon werd nagekeken in een ambulance. De andere bestuurder lijkt met de schrik te zijn vrijgekomen.

De toedracht van het ongeluk is onbekend. Een berger was noodzakelijk om de weg vrij te maken. Eén rijstrook was tijdelijk dicht, wat voor verkeersdrukte zorgde.