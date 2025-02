Flinke beving in de buurt van Usquert

Even na middernacht is in het noorden van de provincie een aardbeving gevoeld. De beving had een kracht van 2.2 op de schaal van Richter.

Het epicentrum van de beving lag bij Usquert, zo’n 20 kilometer ten noorden van de stad. De beving vond plaats op een diepte van 3 kilometer en is het gevolg van de gaswinning. Het was de zwaarste beving in meer dan een jaar tijd.

Het epicentrum lag tussen het gesloten Groningenveld en het gasveld van Warffum, dat nog wel open is. Veel mensen hebben de beving gevoeld of hoorden een knal. Zelfs mensen in de stad voelden trillingen.