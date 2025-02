De matrixborden in werking tijdens een test. Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Maandagmiddag rond 17.50 uur is een ongeluk gebeurd op de zuidelijke ringweg ter hoogte van de Kempkensberg. Dat schrijft Dagblad van het Noorden.

Door de botsing stond het verkeer in westelijke richting enige tijd zo goed als stil. De file is ondertussen verholpen.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd en of hierbij gewonden zijn gevallen.