Fietspad tussen Stad en Lettelbert vijf maanden dicht

Foto via Google Maps - Streetview

Het fietspad tussen Lettelbert en Groningen (ten zuiden van de A7) is tot en met 30 juni afgesloten voor doorgaand fietsverkeer. De afsluiting is nodig voor de aanleg van een nieuwe brug over de Munnikesloot.

Deze nieuwe brug gaat deel uitmaken van de nieuwe Doorfietsroute Leek-Groningen. De werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe brug zijn eerder dit jaar begonnen, waardoor alle parallelwegen van de A7 (De Hooilanden, Matsloot en Roderwolderdijk) dicht zijn voor doorgaand fietsverkeer.

Fietsers uit de richting van Leek wordt via de Hoofdstraat omgeleid langs Oostwold en Vierverlaten, aan de noordzijde van de A7.