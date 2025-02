Festival ‘The Flying Dutch’ komt eind mei naar Groningen: artiesten per helikopter naar Drafbaan

Foto via The Flying Dutch

Na zes jaar afwezigheid keert The Flying Dutch festival op 31 mei terug. Dit keer niet in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven, maar naar Breda Hengelo en de Drafbaan in het Stadspark in Stad.

Het festival staat bekend om artiesten die per helikopter naar drie locaties vliegen. De eerste editie van The Flying Dutch vond plaats in 2015, maar na 2018 verdween het festival omdat de organisatie het naar het buitenland verplaatste. Waar eerder vooral dj’s optraden, komen dit jaar ook artiesten uit andere muziekstijlen.

Andrè Hazes, Bassjackers, Bilal Wahib, Bizzey, Cristian D, Frenna & The Gang, Jonna Fraser, La Fuente, Lucas & Steven, Maddix, Nielson, Reinier Zonneveld, Sam Feldt, Sera, Snollebollekes, Tino Martin, Vengaboys en Zoë Tauran zijn de acts die in Groningen gaan optreden. Meer informatie over het festival is hier te vinden.