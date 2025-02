FC Groningen wint na vroege voorsprong van Willem II

FC Groningen heeft in Tilburg met 1-3 van Willem II gewonnen. Na ruim 20 minuten stond de FC al met 0-3 voor door doelpunten van Kwakman, Resink en De Jonge. Vlak na rust hielp Willem II-middenvelder Bosch de thuisploeg nog van de nul af, maar de Groningse voorsprong kwam niet meer in gevaar.

Trainer Dick Lukkien startte in Tilburg met hetzelfde elftal als in de gewonnen thuiswedstrijd tegen N.E.C. Nijmegen. Ook Thijmen Blokzijl kon aan de aftrap verschijnen. Hij kreeg in de 57e minuut tegen N.E.C. een rode kaart, maar deze werd maandag geseponeerd. Thom van Bergen was vooraf nog een twijfelgeval, evenals Brynjólfur Willumsson die wel gewoon meereisde naar Tilburg en op het wedstrijdformulier stond. Marvin Peersman, Sven Bouland en Fofin Turay waren afwezig vanwege een blessure. Ook Johan Hove zat niet meer bij de wedstrijdselectie. De Noor werd afgelopen week verkocht aan het Zweedse AIK, waar het seizoen op het punt staat te beginnen en de transferperiode loopt.

Weer vroeg op voorsprong

Net als tegen N.E.C. begint FC Groningen goed aan de wedstrijd. De ploeg van Lukkien start wederom aanvallend en wordt al snel gevaarlijk. Als Luciano Valente in de zesde minuut kan schieten wordt zijn schot nog net van de lijn gehaald, de bal belandt bij Dave Kwakman die hem alleen maar tegen de touwen hoeft te werken. Zo komt FC Groningen wederom vroeg op voorsprong, dankzij de 20-jarige huurling van AZ.

Maar waar N.E.C. geen antwoord had op de vroege goal in de Euroborg, legt Willem II het er in ieder geval niet bij neer. Direct na de goal beleeft de Trots van het Noorden wat hachelijke momenten voor de eigen goal. De pogingen van Willem II gaan echter naast of stuiten op FC-doelman Etienne Vaessen.

Dan gaat het snel

Ondanks de Tilburgse dreiging is het FC Groningen dat de wedstrijd na ruim 20 minuten beslist. Na een kwartier geeft aanvoerder Marco Rente een prachtige diepe bal op Luciano Valente, die de achterlijn bereikt en Steije Resink in het midden van het strafschopgebied ziet staan. De middenvelder schiet de bal vervolgens prachtig in de linker benedenhoek.

Nog geen vijf minuten later krijgt FC Groningen een corner. Mats Seuntjens ziet zijn inzet echter weggekopt worden door een Willem II-speler. De bal gaat richting Tika de Jonge, die geen moment nadenkt en de bal net buiten het strafschopgebied in één keer binnen schiet.

Willem II zoekt aansluiting

Vlak na rust slaat Willem II toe. Jesse Bosch wordt gevonden in het strafschopgebied van de FC en heeft ruimte genoeg om te schieten. Vaessen duikt nog wel, maar ziet de bal in de linkerhoek verdwijnen. Willem II leeft weer een beetje op en ziet kansen.

Datzelfde geldt voor FC Groningen. In de 60ste minuut zijn Valente en Van Bergen dichtbij een vierde treffer. Valente houdt goed in, schiet, maar stuit alsnog op doelman Didillon. De rebound is voor Thom van Bergen, maar daar zit een Tilburg hakje tussen waardoor de bal over gaat.

Vaessen weer belangrijk

Het zal menig supporter doen terugdenken aan de wedstrijd van vorige week. Weer is Etienne Vaessen goud waard voor de FC. Ondanks dat Willem II meer kansen lijkt te creëeren in de tweede helft, verdedigt de FC-doelman zijn doel met verve. En net als tegen NEC brengen wisselspelers Jorg Schreuders (voor Kwakman) en Romano Postema (voor Seuntjens) weer nieuwe aanvallende impulsen.

Meer doelpunten vallen er echter niet meer. FC Groningen gaat met drie hele belangrijke punten op zak de bus in, terug naar Groningen. Daar heeft de FC door de interlandperiode ruim de tijd om zich voor te bereiden op de thuiswedstrijd tegen FC Twente op zaterdag 1 maart. Die wedstrijd begint om 20:00 in de Euroborg.