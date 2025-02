FC Groningen verliest op Het Kasteel na gemiste penalty

FC Groningen heeft zondagmiddag met 1-0 verloren van Sparta Rotterdam. In een wedstrijd die moeizaam op gang kwam, miste Juninho Bacuna een penalty voor de bezoekers, waarna Tobias Lauritsen de winnende treffer binnenkopte. Het gat met Sparta is door het verlies beperkt tot 1 punt. FC Groningen staat nu op de vijftiende plek.

Protest in het uitvak

Op een zonnig Het Kasteel begon de wedstrijd met een opvallend leeg uitvak. De meegereisde FC Groningen-supporters bleven de eerste vier minuten buiten het stadion uit protest tegen de verplichte buscombi. Toen ze eenmaal binnen waren, lieten ze luidkeels van zich horen.

Weinig kansen in de eerste helft

De openingsfase leverde nauwelijks kansen op. FC Groningen kreeg vroeg in de wedstrijd een corner, maar die leverde niets op. Sparta werd na ongeveer tien minuten dreigender, met name via linksbuiten Koki Mito, die een schot geblokt zag worden.

De ploeg van Dick Lukkien had moeite om onder de druk van Sparta uit te komen en kwam nauwelijks over de middenlijn. Toch wisten de Rotterdammers dat overwicht lange tijd niet om te zetten in grote kansen. In de 18e minuut kreeg Thijs Oosting een mogelijkheid na een slimme pass van Bínni Willumson, maar zijn schot was te slap om Sparta-keeper Nick Olij te verrassen. Aan de andere kant testte Kristian Hlynsson FC Groningen-doelman Michael Verrips met een schot van afstand, maar die werd knap gepakt.

Halverwege de eerste helft begon Sparta echt aan te dringen. Hlynsson kopte net naast uit een hoge voorzet en vijf minuten later was het Pelle Clement die uit een vrije trap gevaarlijk werd. FC Groningen had geluk dat het met 0-0 de rust haalde. De expected points van de ploeg in de eerste helft? Slechts 0.05. Aanvallend kwam er vrijwel niets van terecht.

Bacuna mist vanaf elf meter

Dick Lukkien greep in en wisselde in de rust verrassend twee keer. Thom van Bergen kwam in het veld voor Thijs Oosting en Tika de Jonge verving Johan Hove. De tweede helft begon meteen een stuk spectaculairder. In de 50e minuut kreeg FC Groningen een penalty nadat Willumson slim zijn tegenstander uitkapte en vervolgens naar de grond ging. Bacuna ging achter de bal staan, maar zijn inzet werd knap gestopt door Olij. Een enorme kans op de voorsprong ging verloren.

Sparta sloeg daarna snel toe. Tobias Lauritsen kopte raak uit een hoekschop en zette de thuisploeg op een 1-0 voorsprong. Ondertussen moest Willumson geblesseerd het veld verlaten en werd hij vervangen door Romano Postema.

Groningen jaagt op de gelijkmaker

Postema liet zich meteen zien met een schot in het zijnet vanaf de rand van het strafschopgebied. Even later was FC Groningen nog dichter bij de 1-1. Thom van Bergen raakte de lat na een knappe actie en voorzet van Luciano Valente.

Tot een echt slotoffensief komt het niet. FC Groningen verliest met 1-0