FC Groningen traint jonge voetballers tijdens voorjaarsvakantie

Foto: mrg.bz/RKmgcW

Trainers van FC Groningen gaan in de voorjaarsvakantie, van 17 t/m 21 februari, de Stad en Ommelanden in tijdens de ‘Trainen als een Prof’ trainingsdagen.

De dagen zijn bestemd voor jonge voetballiefhebbers die hun vakantie graag sportief invullen. Trainers van FC Groningen geven de deelnemers twee uur lang intensieve voetbaltraining. Het gaat om kinderen tussen 6 en 16 jaar.

De FC Groningen Trainingsdagen staan in het teken van persoonlijke groei, als sporter en mens. Tijdens de dag word je uitgedaagd met nuttige tips en een gevarieerd programma, afgestemd op jouw niveau en leeftijd. In Eelde is op dinsdag 18 februari een trainingsdag speciaal voor meisjes. Ook zijn er op Sportpark Corpus den Hoorn twee clinics speciaal voor keepers.

Meer informatie is te vinden op http://trainenalseenprof.fcgroningen.nl/fc-groningen-trainingsdag/