FC Groningen pakt 3 broodnodige punten tegen N.E.C.

Een tiental FC Groningen heeft zaterdagavond met 2-1 gewonnen van N.E.C. Nijmegen. In een goed gevulde Euroborg kwam de FC al na 2 minuten op voorsprong en maakte het in de 31e minuut al de 2-0. Na een rode kaart voor Thijmen Blokzijl in de 57e minuut sloegen de Nijmegenaren terug met een doelpunt van Vito van Crooij.

Na de met 1-0 verloren wedstrijd tegen Sparta greep trainer Dick Lukkien in. Aanvoeder Leandro Bacuna, Johan Hove en Thijs Oosting mochten de aftrap vanaf de bank bekijken. Zij werden vervangen door Marco Rente, Tika de Jonge en Dave Kwakman. Brynjólfur Willumsson raakte tegen Sparta geblesseerd. Thom van Bergen startte in zijn plaats.

Vroeg op voorsprong

Fc Groningen kwam al vroeg op voorsprong. In de tweede minuut zag Mats Seuntjens zijn corner binnengetikt worden Wouter Prins, die zijn eerste doelpunt maakt in het shirt van de FC. De Trots van het Noorden lijkt door de vroege voorsprong lekker door te kunne voetballen. Ze komen regelmatig in de buurt van N.E.C. en wanneer Luciano Valente in de 32e minuut de bal prachtig voorzet op Thom van Bergen, hoeft deze hem er alleen maar in te tikken. Dat doet Van Bergen uitstekend en zet Groningen op een 2-0 voorsprong die tot de rust op het scorebord blijft staan.

Rode kaart draait wedstrijd om

Hoewel FC Groningen goed de kleedkamers uit komt, gaat het in de 57e minuut mis: FC-verdediger Thijmen Blokzijl krijgt een rode kaart. Hij raakt N.E.C.-speler Sami Ouaissa lichtjes van achteren terwijl die alleen op het doel van Vaessen afstoomt. Ouaissa gaat naar de grond en scheidsrechter Van den Kerkhof geeft Blokzijl na een VAR-check een rode kaart. De vrije trap die volgt gaat naast, maar Groningen met 10 man verder. Dick Lukkien haalt daarop Mats Seuntjens naar de kant en brengt Leandro Bacuna binnen de lijnen.

Met een man meer jaagt N.E.C. vervolgens op de aansluitingstreffer en die valt in de 66e minuut. Vito van Crooij tikt op aangeven van Sontje Hansen de bal in het doel van FC Groningen. Vaessen zit er nog met zijn vingertoppen aan, maar kan niet meer redden.

Voorsprong verdedigen

Met nog ruim 25 minuten te gaan is het aan Groningen om de voorsprong met man en macht te verdedigen. Lukkien haalt middenvelder Kwakman naar de kant om verdediger Finn Stam binnen de lijnen te kunnen brengen. Daarna is het overleven voor FC Groningen. Vooral N.E.C.-speler Sontje Hansen maakt het de FC lastig. Hij kan van dichtbij schieten, maar stuit op Vaessen. Kort daarna wordt zijn voorzet via een mede-speler binnengekopt. De vlag gaat echter omhoog voor buitenspel.

Er komen maar liefst 9 minuten bij waarin Romano Postema en Jorg Schreuders nog binnen de lijnen komen om te kijken of er nog wat van de kant van FC Groningen kan komen. Toch moet er vooral verdedigt worden, waarbij vooral Groningen-keeper Vaessen het druk heeft. Echter hoeft hij niet meer te vissen en sleept FC Groningen met pijn en moeite 3 punten uit het vuur.