FC Groningen maakt zich op voor FC Twente: ”Het is een goede ploeg met goede spelers”

FC Groningen treedt zaterdagavond om 20:00 uur ten tonele in de eigen Euroborg tegen FC Twente. De Twentenaren staan zesde in de Eredivisie en hebben 15 punten voorsprong op FC Groningen, wat zich op de achtste plaats bevindt.

FC Groningen mist door blessures Marvin Peersman, Brynjólfur Willumsso, Sven Bouland, Fofin Turay en nieuw in de ziekenboeg, keeper Dirk Baron. Door de afwezigheid van Dirk Baron zal Jasper Meijster als derde keeper op de bank zitten.

De laatste twee duels in de Eredivisie wist FC Groningen te winnen. Afgelopen weekend had de ploeg van Dick Lukkien geen wedstrijd, iets waar hij gemengde gevoelens bij had: “Ik heb een dubbel gevoel over het vrije weekend. Als je twee keer op rij wint, heb je een goed gevoel en wil je door, maar het gaf ook tijd voor onze geblesseerde spelers om weer fit te worden.”

In de wedstrijd tegen de Tukkers komt Dick Lukkien zijn goede vriend en oud-teamgenoot Joseph Oosting tegen. Hij is de hoofdcoach van FC Twente: “Joseph heeft een goede ploeg met goede spelers. Ze hebben vorig jaar echt een topseizoen gehad en ik vind ze dit seizoen wat wisselvalliger. Dat blijkt ook wel, ze staan nu zesde op de ranglijst, maar het blijft een ploeg met erg veel kwaliteit, die erg lastig is om te bespelen”, aldus Dick Lukkien.