FC Groningen en Robey Sportswear verlengen tot 2028

Foto: FC Groningen

FC Groningen heeft het partnership met kledingpartner Robey Sportswear met drie seizoenen verlengd. De huidige overeenkomst zou komende zomer aflopen.

FC Groningen kent een lange geschiedenis met Robey. De club speelde in de periodes 1982 – 1985 en 2015 – 2017 ook al in shirts van het Rotterdamse kledingmerk. Vier seizoenen geleden werd voor de derde keer in de clubhistorie een meerjarige overeenkomst getekend, die nu met drie seizoenen wordt verlengd. De kledingpartner produceerde de afgelopen seizoenen alle wedstrijdtenues voor de FC en was tevens nauw betrokken bij de casual kledinglijn van FC Groningen Merchandise.

Via het FC Groningen Amateurconvenant kan Robey Sportswear bovendien de 200 aangesloten verenigingen uit Noord-Nederland bereiken en verder helpen aangaande sportkleding.